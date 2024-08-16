❗️ Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в детском саду Симферополя По предварительной информации, в детском саду после проведенного ремонта обрушился потолок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в детском саду Симферополя По предварительной информации, в детском саду после проведенного ремонта обрушился потолок.