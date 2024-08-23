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В России могут появиться официальные криптобиржи

В России могут появиться официальные криптобиржи

Одна из бирж будет базироваться на Санкт-Петербургской валютной бирже, а другая — в Москве. Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с возможными санкциями и утечкой информации о транзакциях Власти планируют создать в Москве и Санкт-Петербурге криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности, пишет «Коммерсантъ».

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