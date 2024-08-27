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Регионы России

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Автобус ПАЗ врезался в дерево в Екатеринбурге

Автобус ПАЗ врезался в дерево в Екатеринбурге

В результате дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге ранее сегодня, 27 августа, один из пассажиров автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №89, был госпитализирован прямо на месте происшествия, еще пятеро пострадавших доставлены в местные клиники.

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