Автобус ПАЗ врезался в дерево в Екатеринбурге

В результате дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге ранее сегодня, 27 августа, один из пассажиров автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №89, был госпитализирован прямо на месте происшествия, еще пятеро пострадавших доставлены в местные клиники.
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