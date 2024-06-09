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Welt узнала о поиске Макроном союзников для отправки военных на Украину

Welt узнала о поиске Макроном союзников для отправки военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон ищет среди других стран НАТО союзников, чтобы создать коалицию по совместной отправке на Украину военных, которые станут инструкторами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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