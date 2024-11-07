Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Диверсия против тех, кто у нас икру ложками жрет. А кто у нас ее ложками жрет?Роскачество нашло...
  • сергей отказ от доллара и срочно
    давно нужно центробанк национализировать  ! а то это рассадник врагов  РОССИИ и РУССКИХУдар по русской а...
  • Игорь Васиков
    Ключевая ставка для всех... Это почему? Где логика? В разных секторах экономики должны быть разные ставки. А тут явно...Удар по русской а...

"Мне нужна наличка! Зачем деньги государству платить?". Водитель автобуса отругал школьника, заплатившего за проезд картой школьника

"Мне нужна наличка! Зачем деньги государству платить?". Водитель автобуса отругал школьника, заплатившего за проезд картой школьника

Водителям частных городских маршрутов выгоднее получать деньги за проезд наличкой или переводом онлайн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх