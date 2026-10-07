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Царьград

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Казахстан предложил создать Сетевой университет тюркских государств

Казахстан предложил создать Сетевой университет тюркских государств

Казахстан предлагает создать Сетевой университет тюркских государств, который объединит ведущие медицинские вузы стран ОТГ для совместной разработки образовательных программ в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и биоинформатики.

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