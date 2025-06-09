На базе ВВС США Кадена в Японии прогремел взрыв Поступают сообщения о взрыве на военной базе в Японии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На базе ВВС США Кадена в Японии прогремел взрыв Поступают сообщения о взрыве на военной базе в Японии.
Свежие комментарии