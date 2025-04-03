Начальник Жилинспекции РТ разъяснил порядок обращения с жалобами на УК и ТСЖ

Автор: Александра ДавыдоваНачальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Александр Тыгин в интервью «Татар-информу» объяснил алгоритм действий для жильцов, столкнувшихся с проблемами в сфере ЖКХ.
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