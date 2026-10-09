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Онкология под ударом

Онкология под ударом

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный выразил тревогу из-за планов правительства резко урезать финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

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Воробейизменено

Все эти централизованные расходы - пустая трата средств и упускание возможностей! Более того - больше вреда, чем пользы. Ибо, внушают ложные надежды. Чем стимулируют отключение собственной мыслительной способности и здоровой инициативы. Люди сами должны заботиться о своём здоровье в этом отношении. И, в первую очередь, поменять свою диету на кетоновую, чтобы переставать кормить раковые клети глюкозой, для начал.