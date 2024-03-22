Вливаем яйца внутрь заготовки котлет: простейший фарш становится блюдом из ресторана

Котлеты из картофельного фарша с сыром и яйцом получаются нежными и сочными. Легкий в приготовлении и доступный по ингредиентам, этот рецепт станет отличным вариантом для повседневного ужина или праздничного стола.
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