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Царьград

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  • владимир богданов
    Не пора ли власть упоьребить против таких прокуроров?! Возбудить уголовные дела за потакание преступникам, за превыше...Бастрыкин в трети...
  • holms sherlok
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Сергей Широков стал новым капитаном новосибирского ХК "Сибирь"

Сергей Широков стал новым капитаном новосибирского ХК "Сибирь"

У Широкова подписан годовой контракт с командой из столицы Сибири.Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" сообщил о назначении 38-летнего нападающего Сергея Широкова капитаном команды.

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