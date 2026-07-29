В Орле скончался тренер по лёгкой атлетике Николай Петров

За 61 год в спорте тренер Николай Петров воспитал победителей Первенств и Чемпионатов России. Его труд отмечен множеством наград, включая звания мастера спорта СССР и Почётного работника физической культуры Орловской области.
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