«Я живу в маленьком домике»: откровенное интервью архитектора Михаила Белова

Архитектор Михаил Белов дал большое интервью, в котором рассказал о феномене бумажной архитектуры, вспомнил, как японский заказчик с якудзой просил проект ресторана, похвалил сталинскую систему, раскритиковал Татлина и объяснил, почему Наталья Гончарова не должна возвышаться над Пушкиным — по крайней мере, в Москве эпохи Лужкова.