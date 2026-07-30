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«Я живу в маленьком домике»: откровенное интервью архитектора Михаила Белова

«Я живу в маленьком домике»: откровенное интервью архитектора Михаила Белова

Архитектор Михаил Белов дал большое интервью, в котором рассказал о феномене бумажной архитектуры, вспомнил, как японский заказчик с якудзой просил проект ресторана, похвалил сталинскую систему, раскритиковал Татлина и объяснил, почему Наталья Гончарова не должна возвышаться над Пушкиным — по крайней мере, в Москве эпохи Лужкова.

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