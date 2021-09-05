Бывший помощник Горбачёва назвал главную причину развала СССР

Сергей ХрипуновБывший помощник Горбачёва назвал главную причину развала СССРЕсли бы в магазинах были продукты, «никакой «революции» бы не случилось», указал он.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий ВаулинОлег Ожерельев, деревенский парень, кочегар паровоза, потом сразу инструктор райкома комсомола и потом Германия, потом резко экономический факультет в Ленинграде, аспирант - профессор - декан - помощник Горбачёва. Типично КГБшная карьра, как и у самого Горбачёва. И, судя по его этому заявлению, тоже тупой. Тот же Чубайс. Кто их продвигал после Андропова? Вадим Бакатин? Виктор Чебриков? Или Владимир Крючков всю эту карусель недоумков раскручивал для развала СССР?Борис НиколаевичВрёт этот сукин сын Олег Ожерельев, вернее не всю правду говорит, а значит врёт. 1) дефицит продовольствия был организован искусственно врагами народа поставленными Горбачёвыми Яковлевыми Собчаками и им подобными на ответственные должности для разрушения страны. Вот они и организовали саботаж поставок продовольствия. Сколько уже писали в СМИ даже в то время, что эшелоны с продовльствием стояли под московской областью и их не пропускали дальше. А говорили, что некому разгружать! А когда пошли студенты разгружать эти вагоны бесплатно, то им платили большие деньги, чтобы они не разгружали вагоны! И забастовки шахтёров, как теперь выясняется и митинги были проплачены толстосумами!Комментировать
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