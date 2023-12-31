Русская весна
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Русская весна

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В США забили тревогу из-за тайной операции НАТО против России

В США забили тревогу из-за тайной операции НАТО против России

США могут пойти на провокацию, чтобы ввести войска НАТО на Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
На введённые войска США прилетят &quot;Калибр&quot; с ядерными боеголовкими, будет очень много жертв американских солдат, уже открыто, в Атлантическом и Тихом океана всплывут по паре, в каждом, российских АПЛ и откроют пусковые шахты. К Англии даже подплывать не надо, её всю можно уничтожить с мест дислокации у причалов Архангельска и Мурманска, да и &quot;Кинжалы&quot; туда быстрее полетят, США жиденько обосравшись тут же завоюют и побегут подписывать капитуляцию, отдадут все, что мы не попросим и Аляску и Калифорнию.
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12 час.
Николай Гулевич
Караганда давно утверждает, что западные политики утратили чувство реальности и страха применения ядерного оружия, поэтому, как это не страшно, как-то приводить их в чувство надо. Почему ждём от них провокацию, а самим слабо как-то их припугнуть?
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9 час.
Николай Гулевич
Извините, Караганов. Т9 чудит.
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9 час.

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