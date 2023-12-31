В США забили тревогу из-за тайной операции НАТО против России

ИМ

Ильдус Мамлеев

На введённые войска США прилетят "Калибр" с ядерными боеголовкими, будет очень много жертв американских солдат, уже открыто, в Атлантическом и Тихом океана всплывут по паре, в каждом, российских АПЛ и откроют пусковые шахты. К Англии даже подплывать не надо, её всю можно уничтожить с мест дислокации у причалов Архангельска и Мурманска, да и "Кинжалы" туда быстрее полетят, США жиденько обосравшись тут же завоюют и побегут подписывать капитуляцию, отдадут все, что мы не попросим и Аляску и Калифорнию.