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В США потерпел крушение ещё один самолет

В США потерпел крушение ещё один самолет

В Филадельфии потерпел крушение самолет санитарной авиации после вылета из аэропорта. Воздушное судно через 30 секунд после взлета упало вблизи жилого квартала, что привело к пожару и повреждению нескольких домов и автомобилей.

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