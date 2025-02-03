Кисель в брикетах, медовое масло, паста «Океан»: 10 забытых продуктов из СССР, которые и сейчас бы с радостью ели Ольга БезродняяСоветский Союз был богат не только на достижения науки и технологий, но и на уникальные кулинарные изыски, часть из которых сегодня по праву считается забытыми.