Происшествия

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В ЯНАО полицейские эвакуировали людей из горящего дома

В ЯНАО полицейские эвакуировали людей из горящего дома

Ночью 26 декабря в дежурную часть ОМВД России по г. Муравленко поступило телефонное сообщение диспетчера службы «01» о том, что в двухэтажном жилом общежитии произошло возгорание.

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