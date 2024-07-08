BMC: сменная работа может увеличивать риск преждевременной эякуляции у мужчин

Ученые из Аньхойского медицинского университета (Китай) установили, что сменный график работы способствует возникновению проблем со сном и гормональных нарушений, негативно влияющих на мужскую репродуктивную способность и эректильную функцию.
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