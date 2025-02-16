Татарстан занял третье место по перспективности трудоустройства в 2025 году. Аналитики «Авито Работы» сообщили, что республика демонстрирует одно из лучших соотношений средних зарплат к прожиточному минимуму.
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