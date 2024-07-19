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Мрачная тень над весёлым городом. Как живётся в сегодняшней Одессе

Мрачная тень над весёлым городом. Как живётся в сегодняшней Одессе

2 дня назад 4,6K прочитали Помните такой фильм по мотивам Исаака Бабеля: «Искусство жить в Одессе»? Ну так вот: жизнь в сегодняшней Одессе на третий год боевых действий представляет собой совершенно специфический вид искусства.

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