Мрачная тень над весёлым городом. Как живётся в сегодняшней Одессе

2 дня назад 4,6K прочитали Помните такой фильм по мотивам Исаака Бабеля: «Искусство жить в Одессе»? Ну так вот: жизнь в сегодняшней Одессе на третий год боевых действий представляет собой совершенно специфический вид искусства.