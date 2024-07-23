NASA представило 25 ранее не публиковавшихся снимков космоса в честь юбилея телескопа Chandra 

Коллаж из 25 новых изображений, полученных обсерваторией Chandra / © NASA / SAO / CXC Крабовидная туманность / © NASA / SAO / CXC Туманность Ориона / © NASA / SAO / CXC Глаза Девы — пара близких галактик NGC 4435 и NGC 4438 / © NASA / SAO / CXC Туманность Кошачья Лапа (NGC 6334) / © NASA / SAO / CXC Центр Галактики Млечный Путь / © NASA / SAO / CXC Туманность Орел / © NASA / SAO / CXC «Тень летучей мыши» или звезда HBC 672 в туманности Змеи / © NASA / SAO / CXC Спиральная галактика NGC 7469 / © NASA / SAO / CXC Скопление Девы (включая M86) / © NASA / SAO / CXC WR 124 — звезда класса Вольфа-Райе, которая находится на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрела / © NASA / SAO / CXC Остаток сверхновой G21.