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Сотрудников генконсульства России в Бонне обязали покинуть ФРГ

Сотрудников генконсульства России в Бонне обязали покинуть ФРГ

Посольство России в Берлине сообщило, что всем сотрудникам генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Германии, а также членам их семей предписано срочно покинуть территорию страны.

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