Еще больше подробностей о четвертом сезоне Diablo IV со стрима с разработчиками ...

Еще больше подробностей о четвертом сезоне Diablo IV со стрима с разработчикамиНа вчерашнем стриме “Посиделки у костра” команда разработчиков Diablo IV много говорила о грядущем четвертом сезоне игры, старт которого намечен на 14 мая.
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