Роскосмос планирует запускать ракеты с железнодорожных платформ

Инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.