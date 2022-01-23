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Роскосмос планирует запускать ракеты с железнодорожных платформ

Роскосмос планирует запускать ракеты с железнодорожных платформ

Инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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