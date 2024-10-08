TWZ: сбитый БПЛА РФ «Охотник» был вооружен новой бомбой

В США обнаружили на сбитом российском «Охотнике» новую бомбу. Сбитый истребителем Су-57 тяжелый ударно-разведывательный дрон ВС РФ «Охотник» был вооружен как минимум одной высокоточной планирующей бомбой.
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