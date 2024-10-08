FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 804 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ванька Жуков
    Суворов зря старался?В России высказал...
  • Ванька Жуков
    Объект для козлодрания вырисовыванется в лице Румынии-Молдавии. За них никто не впишется. А черноморское побережье бы...В России высказал...
  • leonid
    "Бедная Лиза". Не помню кто написал.Совершенно неузна...

TWZ: сбитый БПЛА РФ «Охотник» был вооружен новой бомбой

TWZ: сбитый БПЛА РФ «Охотник» был вооружен новой бомбой

В США обнаружили на сбитом российском «Охотнике» новую бомбу. Сбитый истребителем Су-57 тяжелый ударно-разведывательный дрон ВС РФ «Охотник» был вооружен как минимум одной высокоточной планирующей бомбой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Как это допустили и кто виноват ??? Виновный должен ответить по всей строгости Закона...
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх