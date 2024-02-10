Больше 13 млрд рублей доходов вывели из тени в Крыму за 2 года

Экономика Крыма продолжает развиваться и показывает положительную динамику. Как сообщает Правительство региона, наблюдается рост по всем основным видам налогов, в том числе по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество и налогу на доходы физических лиц.