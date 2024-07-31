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Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете» На первом допросе обвиняемый в теракте в Москве против российского офицера Евгений Серебряков показал, что сам «инициативно» вышел на представителей СБУ через паблики в социальных сетях.

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Комментарии
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Алексей Тан
Почему то... глядя на эту мразь &quot;Серебрякова&quot;.... сразу вспоминается... точно такая же мразь... Яша Казаков... в последствии.... Яков Кедми (оказавшийся махровым евреем)... и родители и &quot;исповедь&quot;.... что то уж очень много общего!.... ================ А Подобных Кедми (инородцев)... у НАС в России полно... в тех же СМИ и ТВ... на различных подмостках и кино... в финансах и к большому сожалению.... во ВЛАСТИ и около власти.
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