Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете» На первом допросе обвиняемый в теракте в Москве против российского офицера Евгений Серебряков показал, что сам «инициативно» вышел на представителей СБУ через паблики в социальных сетях.
Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»
Комментарии
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Алексей Тан
Почему то... глядя на эту мразь "Серебрякова".... сразу вспоминается... точно такая же мразь... Яша Казаков... в последствии.... Яков Кедми (оказавшийся махровым евреем)... и родители и "исповедь".... что то уж очень много общего!.... ================ А Подобных Кедми (инородцев)... у НАС в России полно... в тех же СМИ и ТВ... на различных подмостках и кино... в финансах и к большому сожалению.... во ВЛАСТИ и около власти.
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