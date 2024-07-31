Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

Алексей Тан

Почему то... глядя на эту мразь "Серебрякова".... сразу вспоминается... точно такая же мразь... Яша Казаков... в последствии.... Яков Кедми (оказавшийся махровым евреем)... и родители и "исповедь".... что то уж очень много общего!.... ================ А Подобных Кедми (инородцев)... у НАС в России полно... в тех же СМИ и ТВ... на различных подмостках и кино... в финансах и к большому сожалению.... во ВЛАСТИ и около власти.