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Кертис Блейдс раскритиковал план Криса Докоса на бой: «Он мало двигался и думал о борьбе»

Топовый тяжеловес Кертис Блейдс рассказал, что помогло ему одержать победу над Крисом Докосом в главном событии UFC on ESPN 33.

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