Светлана Лобода с ностальгией заговорила о России

Украинская певица Светлана Лобода признала, что её карьера достигла пика во время работы в России. В недавнем интервью Светлана Лобода подводила итоги своей музыкальной деятельности, а также обсуждала изменения в жизни после 2022 года.
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