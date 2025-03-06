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Светлана Лобода с ностальгией заговорила о России

Светлана Лобода с ностальгией заговорила о России

Украинская певица Светлана Лобода признала, что её карьера достигла пика во время работы в России. В недавнем интервью Светлана Лобода подводила итоги своей музыкальной деятельности, а также обсуждала изменения в жизни после 2022 года.

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