ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЗАКОН О НЕГОДЯЯХ" УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ: СУЕТА БЕГЛЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЫДАЛА ИХ С ГОЛОВОЙ Мы ждали, и это случилось: параллельно с принятием нашумевшего ещё на этапе своей разработки закона о конфискации имущества у сбежавших предателей эти персонажи спешно начали избавляться от нажитого.
Мы ждали, и это случилось
Комментарии
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Андрей Stan
На мой взгляд, ко всем этим "фигурантам" следует применить только два способа... 1. Отстрел... Потому как жизнь есть точная мера абсолютной ценности... 2. В менее "тяжких" случаях, лишение гражданства с автоматическим лишением "официально или фиктивно" оформленного имущества... )))
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