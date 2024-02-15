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Позитив для оптимистов

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Мы ждали, и это случилось

Мы ждали, и это случилось

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЗАКОН О НЕГОДЯЯХ" УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ: СУЕТА БЕГЛЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЫДАЛА ИХ С ГОЛОВОЙ Мы ждали, и это случилось: параллельно с принятием нашумевшего ещё на этапе своей разработки закона о конфискации имущества у сбежавших предателей эти персонажи спешно начали избавляться от нажитого.

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Комментарии
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Андрей Stan
На мой взгляд, ко всем этим &quot;фигурантам&quot; следует применить только два способа...                                                                                   1. Отстрел... Потому как жизнь есть точная мера абсолютной ценности...                                                                                                      2. В менее &quot;тяжких&quot; случаях, лишение гражданства с автоматическим лишением &quot;официально или фиктивно&quot; оформленного имущества... )))
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