ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЗАКОН О НЕГОДЯЯХ" УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ: СУЕТА БЕГЛЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЫДАЛА ИХ С ГОЛОВОЙ Мы ждали, и это случилось: параллельно с принятием нашумевшего ещё на этапе своей разработки закона о конфискации имущества у сбежавших предателей эти персонажи спешно начали избавляться от нажитого.