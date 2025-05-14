Облизнуть запястье и еще два способа самому понять, что пахнет изо рта

«Свежее дыхание облегчает понимание» — этот лозунг из рекламы пошел в народ. Действительно, неприятный запах изо рта часто становится причиной социальной изолированности, затрудняет общение и может быть симптомом ряда заболеваний.
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