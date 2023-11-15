Что сулит восточный гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября для каждого знака зодиака Алёна ЮрьеваНаступление новой недели, по восточному календарю, обещает уникальные возможности и испытания для каждого из знаков.
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