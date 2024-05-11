Екатерина Гусева поделилась редким семейным фото с мужем и повзрослевшими детьми

Актриса Екатерина Гусева побывала на параде с мужем и детьми. Екатерина Гусева удостоилась высокой чести быть приглашенной на Красную площадь на торжественный парад, посвященный Дню Победы (пропуска на трибуны вручают только самым заслуженным людям страны).