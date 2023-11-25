Установки из детства, которые мешают построить нормальные отношения

Установки возникают в результате полученного опыта и очень часто они могут быть негативными. Ожидания, убеждения, взгляды, всё это в совокупности формирует позицию, которая влияет на поведение и приводит к определенному результату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии