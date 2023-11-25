Группа 404
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Группа 404

168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савейская стоматология - это инквизиция 20-го века на отдельно взятой территорииКак лечили зубы в...
  • В С
    "Лечили" - отвратительно и больно.Как лечили зубы в...
  • валентина пожиленко
    Нормально лечили зубы в СССР и не хуже, чем теперь. Пару лет назад мне в поликлинике поставили в зуб пломбу. так она ...Как лечили зубы в...

Установки из детства, которые мешают построить нормальные отношения

Установки возникают в результате полученного опыта и очень часто они могут быть негативными. Ожидания, убеждения, взгляды, всё это в совокупности формирует позицию, которая влияет на поведение и приводит к определенному результату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх