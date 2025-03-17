Тарифная война США повышает роль Азии

Глобальный Юг привержен мирному развитию и должен воспользоваться моментом для продвижения более равноправного и справедливого мирового порядка, предлагает автор статьи, опубликованной в газете South China Morning Post.
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