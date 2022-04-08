Кому жажда наживы оказалась дороже любви к Родине: о том, как Нетребко, Лазарева, Макаревич и Бунина предали Россию...

Протестный хайп далёк от патриотизма! Сравните: тогда как 80 лет назад беглые советские диссиденты сражались и умирали за Родину, их современные подражатели как крысы бегут из России, попутно оскорбляя свою страну и народ ради признания Запада.
Протестный хайп далёк от патриотизма! Сравните: тогда как 80 лет назад беглые советские диссиденты сражались и умирали за Родину, их современные подражатели как крысы бегут из России, попутно оскорбляя свою страну и народ ради признания Запада.
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