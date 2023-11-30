Синоптик Позднякова: москвичи не увидят северное сияние из-за магнитной бури

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погода помешает москвичам увидеть северное сияние, которое может возникнуть из-за сильной магнитной бури 30 ноября и 1 декабря.
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