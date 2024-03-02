Путин, который всех послал

И не сидящих в сетях, Сидеть в сети позволительно тем, кто таких "инструментов" Родине подарил достаточно. А здесь столько пустоцвета, ялового поголовья. И всё поучают чему-то.

Н

НС

до Варшавы и Лиссабона - не стоило такое писать. Запад должен просто чётко понять: нам чужого не надо, а своего не отдадим. Та же проебалтия - нах... она нужна их содержать, вешать себе на шею? Нет уж - сами, пусть теперь всё сами...