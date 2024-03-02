Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин, который всех послал

Путин, который всех послал

ГОСУДАРСТВЕННИК Послание Начальника к Федеральному собранию состоялось - в итоге Владимир Путин послал всех по тем адресам, которые наметились в ходе стратегического и экзистенциального противостояния с западным колхозом.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И не сидящих в сетях, Сидеть в сети позволительно тем, кто таких &quot;инструментов&quot; Родине подарил достаточно. А здесь столько пустоцвета, ялового поголовья. И всё поучают чему-то.
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3 час.
Н
НС
до Варшавы и Лиссабона - не стоило такое писать. Запад должен просто чётко понять: нам чужого не надо, а своего не отдадим. Та же проебалтия - нах... она нужна их содержать, вешать себе на шею? Нет уж - сами, пусть теперь всё сами...
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1 час.
Андрей Павлов
А мозги включить? ЗАКОНОДАТЕЛЬНО мы, миллионы, ничего не можем. Мы можем побухтеть в инете, и все.
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47 мин.

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