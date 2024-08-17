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Пепе Эскобар: «Белоусов, вероятно, в деталях расписал, как Киев прекратит существование и что будет с округом Колумбия»

Пепе Эскобар: «Белоусов, вероятно, в деталях расписал, как Киев прекратит существование и что будет с округом Колумбия»

  И Ось сопротивления, и православная Россия должны в разы нарастить свои усилия Ниже — простая демонстрация этого.

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