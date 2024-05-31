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США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

США: МиГ-31 не выйдет живым из зоны поражения F-35

Вчера 159K прочитали Как и следовало ожидать, западная пресса не прошла мимо того, чтобы не похвалить собственную авиацию и при этом не унизить российские истребители.

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Комментарии
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Игорь Человек
Всё не однозначно. Но не подпустить к себе противникам, это то же не мало важно!  Что толку от каратиста с его тренировками, если я его пристрелил  в 30 метрах от себя???  Вот и здесь так же.
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18 час.
Евгений Благородный
Бла-бла-бла. 35-ый вообще некудышний самолёт. Пиндосы его даже не взяли себе на вооружение, но зато всем навязывают на приобретение.
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14 час.

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