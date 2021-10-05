Владимирский экс-губернатор Сипягин прекратил полномочия своих замов в связи с отставкой

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Сипягин, отставку которого с поста губернатора Владимирской области в понедельник принял президент России Владимир Путин, в соответствии с законом региона, досрочно прекратил полномочия назначенных им вице-губернаторов.