Владимирский экс-губернатор Сипягин прекратил полномочия своих замов в связи с отставкой

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Владимир Сипягин, отставку которого с поста губернатора Владимирской области в понедельник принял президент России Владимир Путин, в соответствии с законом региона, досрочно прекратил полномочия назначенных им вице-губернаторов.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии