Российский турист рассказал о необычных способах борьбы с летней жарой в Японии

Российская туристка рассказала о необычных способах борьбы с летней жарой в Японии. Ее поразило, что японцы носят на шее специальные "ледяные кольца" для борьбы с жарой, которые используются даже для собак.
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