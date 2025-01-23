Ветераны новоуральской полиции подвели итоги работы за 2024 год

Фото предоставлено: МВД Новоуральск BrisperНовоуральск | 12:51. 22 января 2025 года в Межмуниципальном управлении полиции состоялось собрание ветеранов, на котором подвели итоги работы за 2024 год и обсудили планы на ближайшее полугодие.
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