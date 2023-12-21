Код аэропорта Кишинева изменят из-за русского языка

Власти Молдавии изменят трехбуквенное обозначение аэропорта столицы с KIV на RMO. Решение принято в рамках политики отказа от советского наследия, активизировавшейся в республике после начала специальной военной операции России на Украине.
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