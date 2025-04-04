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Царьград

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Филиппо: ЕС готовится отменить выборы президента в Польше

Филиппо: ЕС готовится отменить выборы президента в Польше

Есть кандидат, который набирает популярность и этим становится неудобен.Евросоюз беспокоят выборы в Польше, поэтому намерен повторить румынский сценарий.

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