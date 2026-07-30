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Невролог Преображенская: бессмысленный контент утомляет мозг

Невролог Преображенская: бессмысленный контент утомляет мозг

Врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, доктор медицинских наук Ирина Преображенская рассказала, как короткие видео влияют на внимание и эмоциональное состояние.

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