Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дальше будет веселей

Дальше будет веселей

Советник экс-президента Украины Кучмы некто Соскин советует украинцам срочно бежать из городов к западным границам, ведь в ночь с 30 сентября на 1 октября уже 30 «шахедов» были запущены Россией, из них только 16 сбили.

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