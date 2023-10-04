Дальше будет веселей

Советник экс-президента Украины Кучмы некто Соскин советует украинцам срочно бежать из городов к западным границам, ведь в ночь с 30 сентября на 1 октября уже 30 «шахедов» были запущены Россией, из них только 16 сбили.
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