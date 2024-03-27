Теракт в "Крокусе" привёл в такси: Данные ФСБ раскрывают личину террористов

Страшный и бесчеловечный террористический акт в "Крокусе", унёсший жизни 140 человек, заставил многих людей задуматься, сопоставить факты, лежащие на поверхности и прийти к определённым выводам, которые оказались очень тревожными.
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