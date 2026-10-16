Суть в двух словах: враждебность Тэтчер к СССР была не эмоциональной, а основанной на холодном расчёте — она считала советскую плановую экономику экономической угрозой Западу, а не военной.
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